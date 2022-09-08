08.09.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 8 вересня

Ясному ранку у Харкові прийде на зміну похмурий день, але ввечері хмари повинні розсіятися. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці невелика хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +7°...+12°C (відчувається як +8°C). Вітер західний, 4 м/с. Вологість повітря 53%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.



Вдень невелика хмарність, ймовірність опадів 6%. Температура повітря +17°...+18°C (відчувається як +21°C). Вітер західний, 4 м/с. Вологість повітря 37%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.



Ввечері невелика хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +16°...+12°C (відчувається як +20°C). Вітер півнично-західний, 5 м/с. Вологість повітря 31%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.