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08.09.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 8 вересня

Ясному ранку у Харкові прийде на зміну похмурий день, але ввечері хмари повинні розсіятися. Без опадів.

харьков

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці невелика хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +7°...+12°C (відчувається як +8°C). Вітер західний, 4 м/с. Вологість повітря 53%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.

Вдень невелика хмарність, ймовірність опадів 6%. Температура повітря +17°...+18°C (відчувається як +21°C). Вітер західний, 4 м/с. Вологість повітря 37%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.

Ввечері невелика хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +16°...+12°C (відчувається як +20°C). Вітер півнично-західний, 5 м/с. Вологість повітря 31%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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