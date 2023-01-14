14.01.2023 13:50 Віталій Хінєвіч

У Балаклії чоловік вистрілив у знайомого з пістолета

Постріл пролунав із пістолета "Флобер".

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на поліцію в Харківській області.

Повідомляється, що 14 січня від мешканки міста Балаклія правоохоронці отримали інформацію про погрози на адресу її знайомого із використанням пістолета.

На місце події виїхали поліцейські.

Правоохоронці встановили, що чоловік із жінкою прийшли у гості до свого знайомого. Під час розпивання спиртних напоїв між чоловіками виникла сварка.

В результаті 50-річний власник домівки побив гостя розбитою пляшкою, а потім вистрілив з пістолета «Флобер». 53-річний чоловік помер на місці.

Порушено кримінальну справу згідно з частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.



