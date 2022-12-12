12.12.2022 08:26 Рита Парфенова

Харків на ранок 12 грудня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 11 по 12 грудня 2022 року зафіксована одна пожежа, спричинена влучанням ворожих снарядів.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 12 грудня.

О 14:50 рятувальники виїхали на ліквідацію наслідків ворожого обстрілу садового товариства в с. Глибоке Харківського району. Горіли два дачних будинки на загальній площі 150 кв.м. Жертв та постраждалих не виявлено. Вже о 17:28 пожежі були ліквідовані. Працювали 2 оперативних відділення ДСНС на автоцистернах.



Загалом за добу з 11 по 12 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 19 оперативних виїзди, з яких:

6 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинені ворожими обстрілами;

11 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

2 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 47 вибухонебезпечних предметів.



Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 12 тонн питної і технічної води.



Нагадаємо, протягом доби з 11 по 12 грудня під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 12 населених пунктів Харківщини.