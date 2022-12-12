Харків на ранок 12 грудня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 11 по 12 грудня 2022 року зафіксована одна пожежа, спричинена влучанням ворожих снарядів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 12 грудня.
О 14:50 рятувальники виїхали на ліквідацію наслідків ворожого обстрілу садового товариства в с. Глибоке Харківського району. Горіли два дачних будинки на загальній площі 150 кв.м. Жертв та постраждалих не виявлено. Вже о 17:28 пожежі були ліквідовані. Працювали 2 оперативних відділення ДСНС на автоцистернах.
Загалом за добу з 11 по 12 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 19 оперативних виїзди, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 47 вибухонебезпечних предметів.
Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 12 тонн питної і технічної води.
Нагадаємо, протягом доби з 11 по 12 грудня під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 12 населених пунктів Харківщини.
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