12.12.2022 08:08 Рита Парфенова

Про стан бойових дій на Харківщині розповіли у Генштабі ЗСУ

Протягом доби з 11 по 12 грудня військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.

Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 12 населених пунктів Харківщини.

На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали населені пункти:

Стрілеча,

Стариця,

Огірцеве,

Гатище,

Волохівка,

Охрімівка,

Дворічна,

Кам’янка.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів:

Кислівка,

Котлярівка,

Табаївка,

Берестове.

Зберігається загроза ударів з використанням ракет і ударних БпЛА по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України.