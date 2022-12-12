Про стан бойових дій на Харківщині розповіли у Генштабі ЗСУ

Протягом доби з 11 по 12 грудня військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.
Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 12 населених пунктів Харківщини.
На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали населені пункти:
На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів:
Зберігається загроза ударів з використанням ракет і ударних БпЛА по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України.
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