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12.12.2022  08:08   Рита Парфенова

Про стан бойових дій на Харківщині розповіли у Генштабі ЗСУ

Протягом доби з 11 по 12 грудня військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.

война в Украине

Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 12 населених пунктів Харківщини.

На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали населені пункти:

  • Стрілеча,
  • Стариця,
  • Огірцеве,
  • Гатище,
  • Волохівка,
  • Охрімівка,
  • Дворічна,
  • Кам’янка.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів:

  • Кислівка,
  • Котлярівка,
  • Табаївка,
  • Берестове.

Зберігається загроза ударів з використанням ракет і ударних БпЛА по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ворог на Харківщині намагається стримати дії ЗСУ.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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