12 грудня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Сьогодні відзначають День Сухопутних військ України.





Сухопутні війська Збройних Сил України були сформовані у складі Збройних Сил на підставі указу президента та відповідно до статті 4 закону України «Про Збройні Сили України» у 1997 році.



За своїм призначенням та обсягом покладених завдань Сухопутні війська відіграють визначальну роль у виконанні Збройними Силами своїх функцій як у мирний, так і у воєнний час.



Територіально поділяються на Західне оперативне командування та Південне оперативне командування.



Складаються з кількох родів військ:

- механізованих та танкових військ;

- ракетних військ та артилерії;

- армійської авіації;

- аеромобільних військ;

- Військ протиповітряної оборони.



Сухопутні війська є головним носієм бойової могутності незалежної української держави. За чисельністю вони становлять майже половину всіх Збройних Сил України.



12 грудня відзначають Міжнародний день нейтралітету. Поява цього свята в календарі Організації Об’єднаних Націй підтверджує важливість відстоювання принципів суверенної рівності держав, територіальної цілісності, самовизначення, невтручання у внутрішні справи держав і врегулювання міжнародних суперечок мирними засобами таким чином, щоб не ставити під загрозу міжнародний мир і безпеку.

Прикмети дня

12 грудня, православні України вшановують пам'ять мученика Парамона Віфінського та з ним 370 мучеників. У народі 12 грудня прозвали Парамон Зимоуказатель або Передандрій, оскільки за ним відзначається День Андрія Первозванного.



Вважалося, що цього дня не можна підмітати підлогу віником або витирати пилюку. Люди вірили, що так можна розкидати успіх і достаток по кутках.



Цього дня заборонялося грубити, не можна було сперечатися та лаятися. Наказувалося поводитися ввічливо і доброзичливо по відношенню до кожної людини.



Можна було позичати гроші, продукти та речі у друзів та сусідів. Вірили, що якщо це зробити, то наступний рік буде щасливим, усі будуть здорові та щасливі. Позичати можна було будь-яку дрібницю, навіть яка була не потрібна.



Люди вірили, що в Парамонів день необхідно поводитися обережно, особливо з фінансами, не витрачати даремно грошей.



Згідно з народними звичаями, у ніч з 12 на 13 грудня незаміжні дівчата мали гадати на судженого.

1792 року у Відні 22-річний Людвіг Ван Бетховен взяв перший урок музичної композиції у Франца Йозефа Гайдна, заплативши за нього в сучасному еквіваленті 19 центів.



1821 – народився Ґюстав Флобер, французький письменник.



1911 – Столиця Індії переміщена з Калькутти до Делі.



1915 – народився Френк Сінатра, американський співак та кіноактор. Прославився романтичним стилем виконання пісень та «медовим» (crooning) голосом, а також ефектною зовнішністю.



1925 – у США відкрито готель «Мотель», який дав назву всім мотелям.



1928 – народився Леонід Биков, актор та кінорежисер.



1946 - вперше у продажу з'явився миючий засіб "Тайд".



1991 – Верховна Рада України ухвалила Закон про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів Української РСР, згідно з яким скасовувалась 122 стаття КК України (за добровільні гомосексуальні відносини). З цього моменту передбачається покарання за гомосексуальні відносини лише у разі застосування насильства.



1970 – народилася Дженніфер Коннеллі, американська актриса («Ігри розуму», «Одного разу в Америці», «Реквієм по мрії», «Будинок із піску та туману», «Кривавий алмаз»).



1963 – The Beatles з піснею I Want to Hold Your Hand втретє піднялися на вищий рядок британського хіт-параду.



1963 – проголошення незалежності Кенії.



1979 – Політбюро ЦК КПРС ухвалило рішення ввести радянські війська до Афганістану.



1980 – нафтовий магнат Арманд Хаммер за 5.28 мільйонів доларів купив на аукціоні в Лондоні датований 1508 роком 36-сторінковий зошит із нотатками Леонардо да Вінчі (найвища ціна, заплачена будь-коли за рукопис).



1990 – до списку Світової спадщини ЮНЕСКО внесли перший український об'єкт під назвою «Софійський собор у Києві та прилеглі монастирські будинки, Києво-Печерська лавра».



1991 – Верховна Рада України ухвалила закон, яким скасувала кримінальну відповідальність за добровільні гомосексуальні відносини.



1991 – незалежність України визнала Грузія.



1991 – Литва стала першою державою із колишніх радянських республік, яка встановила дипломатичні відносини з Україною.



2007 – Національна Рада Словацької Республіки ухвалила Декларацію, в якій засуджує Голодомор 1932-33 в Україні як акт винищення людства, вчинений тоталітарним сталінським режимом.



2008 – Швейцарія приєдналася до Шенгенської зони і стала 25 країною-учасницею угоди про безвізове переміщення.

Іменини відзначають:

Ольга, Парамон, Сергій.