12.12.2022 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 12 грудня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Сьогодні всі крапки над «i» неодмінно мають бути розставлені. Саме тому день погано підходить для творчості, зате в галузі конкретних рішень все обіцяє складатися більш ніж вдало.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен і делікатність будуть як ніколи один від одного далекі! День наділяє його прямолінійним бажанням висловлювати все, що Овен вважає за потрібне, що оточує прямо в обличчя. Його логіка при цьому буде проста: я знаю як краще, моя думка правильна. Щоб така поведінка Овна не стала ґрунтом для сварок, зірки радять йому спрямувати свій запал у якесь мирне русло. У справах, де оточуючі не плутаються у Овна під ногами, він здатний зробити неможливе!

Телець (21 квітня – 21 травня)

Тельцю не варто траплятися начальству на очі – є можливість потрапити під гарячу руку! Втім, мова може йти і просто про людей, від яких Телець у чомусь залежить або які мають на нього вплив: батьків, кохану людину, друзів. Зірки кажуть, що ризик виявитися для когось «крайнім» для Тельця дуже великий. Щоб день пройшов без образливих ексцесів, йому необхідно поставити між собою та оточуючими непробивний щит із чарівності та почуття гумору.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Зірки радять Близнюкам приготуватися до того, що їм доведеться обстоювати свої інтереси. Йдеться про судовий розгляд, про грошову суперечку чи звинувачення на їх адресу. Тим часом Близнюкам навряд чи вдасться вийти переможцем зі спірної ситуації та довести оточуючим свою правоту. Навіть якщо на руках вони мають залізні аргументи, зірки радять їм почекати. Краще продемонструвати свої козирі іншого дня, коли у Близнюків буде більше шансів на перемогу.

Рак (22 червня – 23 липня)

Для Рака настав час діяти! Можна скільки завгодно будувати плани, проте колись їх треба втілювати в життя. Можливо, Рак не міг наважитися розпочати якийсь проект, зізнатися у своїх почуттях, замовити путівку на море чи зробити покупку, про яку мріяв. Якщо так, то добрий день для того, щоб вольовим рішенням взяти бика за роги. І навіть якщо попереду ще довга дорога, не треба боятися: будь-яка дорога починається з першого кроку.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лев може мати можливість щось виправити. Це може стосуватися і побутових питань, і робочих моментів, а може й чогось більш глобального, як взаємовідносини з близькими людьми. Звичайно, нелегко зізнатися собі та оточуючим у тому, що наробив помилок, але, зрештою, всі люди помиляються: одні більше, інші завжди. Визнавши свою неправоту в якомусь питанні, Лев не пошкодує – він скине зі своїх плечей чималий тягар, а натомість йому відкриються нові перспективи.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діва може демонструвати безкомпромісність, затято обрушуючись на тих, хто зважиться ставити їй палиці в колеса або ризикне відкрито заперечити. Втім, не менш люто Діва здатна захищати своїх друзів чи всіх несправедливо скривджених. З одного боку, такий категоричний настрій дозволить їй розбити в пух і прах своїх опонентів, з іншого ж – надвечір Діва може з подивом виявити, що нажила собі кілька нових ворогів чи нових друзів.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Зірки радять Терезам не йти манівцями там, де можна рухатися безпосередньо. Прямий шлях найкоротший, але як часто ми забуваємо про це! Успішна стратегія Терезів проста: ніякої хитрості, обману та спроб щось приховати. У всіх сферах життя – і в дружбі, і в роботі, і в коханні – Терезам допоможуть щирість і чесність. Проблеми? Розкажіть про них. Хочете чогось досягти? Заявіть про це. Чітко сформульована мета відкриє перед Терезами нові можливості та нові двері.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Будь-яка дрібниця в очах Скорпіона здатна прийняти розміри слона! Через це йому буде важко розставити пріоритети, визначившись, які справи треба робити насамперед, а які можна відкласти на потім. Все здаватиметься йому однаково важливим. В результаті ж Скорпіон здатний хапатися відразу за все і так нічого і не встигнути. Щоб день не пройшов у безглуздих перегонах, зірки радять Скорпіонові згадати мудру думку: «Щастя людини – десь між свободою та дисципліною». Небагато дисципліни в думках і справах йому не зашкодить.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець може випадково образити когось, навіть того не бажаючи. Зірки схиляють його до того, щоби спочатку говорити, а потім уже думати, до яких наслідків це призведе. Так що під впливом емоцій Стрілець здатний випадково розбалакати чужу таємницю або висловити співрозмовнику неприємну правду прямо в обличчя. Щоб не плодити непорозуміння, зірки радять Стрільцю вибратися туди, де всі танцюють і оглушливо гримить музика – там йому буде не до викривальних розмов.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерога слід бути обережним у спілкуванні, особливо з близькими людьми. Зірки схиляють його до того, щоб діяти з наскоку там, де потрібний тонкий підхід. Крім того, Козеріг здатний бути критичним щодо оточуючих, висловлюючи їм своє невдоволення. Щоб не зіпсувати стосунки з кимось із близьких, зірки радять Козерогу в розмовах не торкатися болючих та делікатних тем. Вирішити проблему він все одно не зможе, а ось загострити її просто.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Навколишні можуть втягнути Водолія у суперечку, безглузде обговорення чи конфлікт. Можливо, Водолій навіть відчує, що хтось живиться його емоціями, енергетично вампірить! Зірки радять йому у некомфортній ситуації просто піти убік. Краще для виду погодитися, ніж вступити в полеміку і потім почуватися вичавленим, як лимон. Іншими словами, не підставляйте вампірам шию - і ви виб'єте у них ґрунт з-під ніг.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Ключем до успіху у гороскопі Риб буде рішучість! Риби можуть наважитися на сміливий крок, єдина умова - цей крок має бути добре продуманий. Так що якщо у Риб у запасі є план, для здійснення якого не вистачало сміливості, саме час почати діяти. Гірше, якщо Риби візьмуться за якусь справу спонтанно, під впливом швидкоплинних бажань чи емоцій: раптові пориви здатні штовхнути їх у необачний вчинок.