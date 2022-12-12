Прогноз погоди у Харкові на 12 грудня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Протягом усього дня очікується дощ, який після обіду може посилитися.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 91%. Температура повітря +5°...+7°C (відчувається як +5°C). Вітер південно-східний, 9 м/с. Вологість повітря 79%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 95%. Температура повітря +5°...+7°C (відчувається як +5°C). Вітер південно-східний, 8 м/с. Вологість повітря 78%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 91%. Температура повітря +6°...+4°C (відчувається як +4°C). Вітер південно-східний, 8 м/с. Вологість повітря 75%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.
Сьогодні всі крапки над «i» неодмінно мають бути розставлені. Саме тому день погано підходить для творчості, зате в галузі конкретних рішень все обіцяє складатися більш ніж вдало.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Протягом усього дня очікується дощ, який після обіду може посилитися.
Сьогодні відзначають День Сухопутних військ України.
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