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12.12.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 12 грудня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Протягом усього дня очікується дощ, який після обіду може посилитися.


Фото з відкритих джерел

дождь зима снеговик

Вранці хмарно, ймовірність опадів 91%. Температура повітря +5°...+7°C (відчувається як +5°C). Вітер південно-східний, 9 м/с. Вологість повітря 79%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 95%. Температура повітря +5°...+7°C (відчувається як +5°C). Вітер південно-східний, 8 м/с. Вологість повітря 78%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 91%. Температура повітря +6°...+4°C (відчувається як +4°C). Вітер південно-східний, 8 м/с. Вологість повітря 75%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.

Народні прикмети

  • Ясний ранок – весь грудень буде таким.
  • Завірюха вирує – морози та завірюхи протримаються до Дня святого Миколая.
  • Якщо цього дня снігу багато випаде, то бути хурделицям весь тиждень. А якщо сніжинки стали великими, значить відлига буде.
  • Червона зоря – до сильного вітру.
  • Вода на річці тиха - до "рівної" зиму, шумить - до хуртовини.
Тэги:  харьков, прогноз погоды, погода
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