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12.12.2022  09:21   Рита Парфенова

На які товари зросли витрати українців

У листопаді 2022 року українці на 15% більше, ніж у жовтні, сплачували картками у мережі торгових терміналів ПриватБанку за покупку електроніки та побутової техніки.

покупка

Про це повідомляє прес-служба ПриватБанку, передає РЕДПОСТ

Як зазначили в прес-службі, відчутне зростання покупок техніки до 3,8 млрд грн зумовлено традиційним періодом розпродажів «чорної п’ятниці». Найбільш популярними товарами місяця стали павербанки та інша техніка для автономного енергозабезпечення.

У листопаді українці більше витрачали на пальне — оплати картками на АЗС у порівнянні з жовтнем зросли на 7,6% до 2,7 млрд грн, менше витрачали з карток на їжу (-9,6%, 22,1 млрд грн), ліки (-4%, 3,1 млрд грн) і кафе та ресторани (-12,4%, 3,1 млрд грн).

За даними прес-службі, в умовах перебоїв з постачанням електрики набирає популярності послуга зняття готівки на касі. За листопад через торгові термінали ПриватБанку українці отримали готівки на касах торгових точок на 43% більше у порівнянні з жовтнем на суму 2,3 млрд грн. За останній місяць цією послугою скористалися майже 1,5 мільйона українців, середня сума отриманої готівки на касах трохи перебільшує 1,5 тис. грн.

Загалом через аварійні перебої з електрикою обсяги оплат покупок картками у листопаді були меншими, ніж у жовтні на 5,1% (51 млрд грн), додали в пресслужбі.

Нагадуємо, продовжують зростати середні ціни на пальне в мережах АЗС.

Источник:   ПриватБанк
 Тэги:  покупка, приватбанк
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