12.12.2022 17:00 Віталій Хінєвіч

У «Харківобленерго» визначили переможців дитячого конкурсу "Оберіг для енергетика"

Понад 250 дітей взяли участь у конкурсі творчих робіт.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківобленерго".

Повідомляється, що жехто з учасників надіслав по декілька робіт – у супровідних листах пояснювали: хочуть, щоб якомога більше енергетиків отримали свій власний оберіг.

Журі було важко визначити переможців, адже кожна робота - це старання, фантазія дитини та прояв турботи.

"Дуже зворушило, що багато дітей окрім оберегів надіслали ще й свої листи. Найменшим, звичайно, допомагали батьки. В них - слова підтримки та вдячності енергетикам за важку працю, що дуже надихає. Вчергове розумієш: все, що ми робимо у житті, це для них – наших прекрасних, чуйних, талановитих дітей!" – зазначила голова профспілки АТ "Харківобленерго" Ірина Шевчук.

Незважаючи на складність вибору, переможців потрібно було визначити. Журі довго вагалося і нарешті вирішило – замість 20-ти буде 30 переможців, адже кількість гарних, талановитих та якісних робіт занадто велика.

Переможцями стали:

Ісаєва Вероніка, 13 р., “Браслети”, м. Ізюм.

Турченко Тимофій, 8 р., “Янгол-охоронець”, м. Харків.

Алексеєнко Дар'я, 14 р., “Нехай сяє кожне місто Єдиної України!”, м. Харків.

Сидоренко Єгор, 13 р., “Птаха щастя”, м. Харків.

Фесенко Марія, 9 р., “Новорічний подарунок для енергетиків”, м. Барвінкове.

Венедіктова Поліна, 7 р., “Берегиня-україночка”, смт Шевченкове.

Ворожка Валерія, 13 р., ”Підкова-оберіг”, м. Барвінкове.

Гузенко Максим, 9 р., “Ангел вас оберігає”, смт Нова Водолага.

Зінченко Ксенія, 12 р., “Вартовий миру”, м. Мерефа.

Бабіна Катерина, 11 р., “Скандинавський гном працює енергетиком в Україні”, м. Балаклія.

Шаповалова Дар'я, 8 р., “Світло мого дому”, м. Харків.

Буданова Анастасія, 6 р., “З Днем енергетика!”, м. Харків.

Фоменко Віктор, 8 р., “Янгол-охоронець для енергетиків”, м. Барвінкове.

Перехрест Олександр, 17 р., “Берегиня”, м. Драбів, Черкаська обл.

Кіценко Катерина 13 р. та Кіценко Анастасія, 10 р., “Підкови”, смт Нова Водолага.

Максимець Анастасія, 8 р., “Енергія янголів”, м. Харків.

Муршиць Поліна, 12 р., “Сила — в енергії”, м. Люботин.

Куцак Вероніка, 9 р., “Брелок для захисту енергетика”, м. Харків.

Драгун Кіра, 10 р., мотанка “Все буде Україна!”, м. Дергачі.

Ковалевська Крістіна, 9 р., лампочка “Темряві — ні!”, м. Дергачі.

Пілюгін Назар, 6 р., “Сердце для енергетика”, м. Харків.

Маньякова Альбіна, 8 р., “Берегиня”, смт Золочів.

Хирна Софія, 8 р., “Валківський свищик”, м. Валки.

Шкуратова Дар'я, 3 р., “Ангели-охоронці для енергетиків”, м. Зміїв.

Буслов Данило, 13 р., “Енергетик-домовий”, м. Харків.

Черкашина Софія, 15 р., “Підкова”, м. Харків.

Чобітько Олександра, 15 р., “Лялька-мотанка”, м. Харків.

Залозний Дмитро, 14 р., “Гобелен “Захисниці”, м. Харків.

Нечмоглод Софія, 8 р., “Янголи-охоронці енергетиків”, м. Харків.

Барін Надія, 15 р., “Янголята”, смт Нова Водолага.

Інформація для переможців конкурсу:

Для отримання подарунку потрібно надати ідентифікаційний податковий номер (ІПН) дитини та свідоцтво про народження. У разі відсутності ІПН у дитини потрібно надіслати копію паспорта (1-3 стор.) та ІПН одного з батьків, а також свідоцтво про народження дитини.

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