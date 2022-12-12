    
Главная Новини Харкова Суспільство У «Харківобленерго» визначили переможців дитячого конкурсу "Оберіг для енергетика"
12.12.2022  17:00   Віталій Хінєвіч

У «Харківобленерго» визначили переможців дитячого конкурсу "Оберіг для енергетика"

Понад 250 дітей взяли участь у конкурсі творчих робіт.

Конкурс
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківобленерго".
 
Повідомляється, що жехто з учасників надіслав по декілька робіт – у супровідних листах пояснювали: хочуть, щоб якомога більше енергетиків отримали свій власний оберіг.
 
Журі було важко визначити переможців, адже кожна робота - це старання, фантазія дитини та прояв турботи.
 
"Дуже зворушило, що багато дітей окрім оберегів надіслали ще й свої листи. Найменшим, звичайно, допомагали батьки. В них - слова підтримки та вдячності енергетикам за важку працю, що дуже надихає. Вчергове розумієш: все, що ми робимо у житті, це для них – наших прекрасних, чуйних, талановитих дітей!" – зазначила голова профспілки АТ "Харківобленерго" Ірина Шевчук.
Незважаючи на складність вибору, переможців потрібно було визначити. Журі довго вагалося і нарешті вирішило – замість 20-ти буде 30 переможців, адже кількість гарних, талановитих та якісних робіт занадто велика.
 
Переможцями стали:
 
  • Ісаєва Вероніка, 13 р., “Браслети”, м. Ізюм.
  • Турченко Тимофій, 8 р., “Янгол-охоронець”, м. Харків.
  • Алексеєнко Дар'я, 14 р., “Нехай сяє кожне місто Єдиної України!”, м. Харків.
  • Сидоренко Єгор, 13 р., “Птаха щастя”, м. Харків.
  • Фесенко Марія, 9 р., “Новорічний подарунок для енергетиків”, м. Барвінкове.
  • Венедіктова Поліна, 7 р., “Берегиня-україночка”, смт Шевченкове.
  • Ворожка Валерія, 13 р., ”Підкова-оберіг”, м. Барвінкове.
  • Гузенко Максим, 9 р., “Ангел вас оберігає”, смт Нова Водолага.
  • Зінченко Ксенія, 12 р., “Вартовий миру”, м. Мерефа.
  • Бабіна Катерина, 11 р., “Скандинавський гном працює енергетиком в Україні”, м. Балаклія.
  • Шаповалова  Дар'я, 8 р., “Світло мого дому”, м. Харків.
  • Буданова Анастасія, 6 р., “З Днем енергетика!”, м. Харків.
  • Фоменко Віктор, 8 р., “Янгол-охоронець для енергетиків”, м. Барвінкове.
  • Перехрест Олександр, 17 р., “Берегиня”, м. Драбів, Черкаська обл.
  • Кіценко Катерина 13 р. та Кіценко Анастасія, 10 р., “Підкови”, смт Нова Водолага.
  • Максимець Анастасія, 8 р., “Енергія янголів”, м. Харків.
  • Муршиць Поліна, 12 р., “Сила — в енергії”, м. Люботин.
  • Куцак Вероніка, 9 р., “Брелок для захисту енергетика”, м. Харків.
  • Драгун Кіра, 10 р., мотанка “Все буде Україна!”, м. Дергачі.
  • Ковалевська Крістіна, 9 р., лампочка “Темряві — ні!”,  м. Дергачі.
  • Пілюгін Назар, 6 р., “Сердце для енергетика”, м. Харків.
  • Маньякова Альбіна, 8 р., “Берегиня”, смт Золочів.
  • Хирна Софія, 8 р., “Валківський свищик”, м. Валки.
  • Шкуратова Дар'я, 3 р., “Ангели-охоронці для енергетиків”, м. Зміїв.
  • Буслов Данило, 13 р., “Енергетик-домовий”, м. Харків.
  • Черкашина Софія, 15 р., “Підкова”, м. Харків.
  • Чобітько Олександра, 15 р., “Лялька-мотанка”, м. Харків.
  • Залозний Дмитро, 14 р., “Гобелен “Захисниці”, м. Харків.
  • Нечмоглод Софія, 8 р., “Янголи-охоронці енергетиків”, м. Харків.
  • Барін Надія, 15 р., “Янголята”, смт Нова Водолага.
Інформація для переможців конкурсу: 
 
Для отримання подарунку потрібно надати ідентифікаційний податковий номер (ІПН) дитини та свідоцтво про народження. У разі відсутності ІПН у дитини потрібно надіслати копію паспорта (1-3 стор.) та ІПН одного з батьків, а також  свідоцтво про народження дитини.
 
Надсилати на електронну пошту: [email protected] Контактний телефон: (057) 342-31-07.
 
Нагадаємо, Укрпошта відновила роботу у 462 деокупованих населених пунктах Харківської області.
 
Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  харьков, конкурс
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.12 Надзвичайні події На Харківщині виявили гастролерку, яка була одним з керівників окупаційної влади (фото) 12.12 Дороги та транспорт У Харкові починає роботу автобусний маршрут на Холодній горі 12.12 Дороги та транспорт На Харківщині відновлені автобусні маршрути: дізнайтеся які саме
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 