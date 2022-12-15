15.12.2022 10:52 Рита Парфенова

Розмінування Харківщини: майже три сотні мін та боєприпасів знешкоджено за добу

Піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області обстежили декілька гектарів території, кілометри автодоріг, ЛЕП та газопроводів на наявність вибухонебезпечних предметів.

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

За минулу добу 14 грудня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 2,9 га території, 23,3 км ЛЕП, 1,1 км автомобільних доріг, 1,2 км газопроводів.

Саперами виявлено та знешкоджено 280 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.

До робіт залучалося 22 піротехнічних розрахунки ДСНС у складі 113 осіб особового складу та 44 одиниці техніки.

Загалом починаючи з 8 вересня піротехніки обстежили 1717 га території, 249,7 км автомобільних доріг, 608,2 км ЛЕП, 156,2 км залізничних колій та 188,3 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 46 тис. 352 ВНП.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 14 по 15 грудня 2022 року зафіксована одна пожежа, спричинена влучанням ворожих снарядів.