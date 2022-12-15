Розмінування Харківщини: майже три сотні мін та боєприпасів знешкоджено за добу

Піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області обстежили декілька гектарів території, кілометри автодоріг, ЛЕП та газопроводів на наявність вибухонебезпечних предметів.
У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.
Нагадаємо, у Харківській області за добу з 14 по 15 грудня 2022 року зафіксована одна пожежа, спричинена влучанням ворожих снарядів.
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