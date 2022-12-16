16.12.2022 10:00 Віталій Хінєвіч

У низці областей України знеструмнело залізничні дільниці

Через пошкодження енергетичної інфраструктури низка залізничних дільниць у Харківський, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях знеструмлена.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.

Повідомляється, що наразі пасажирські електропоїзди у Харківський, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях рухатимуться під резервними тепловозами.

«Зберігайте спокій, слідкуйте за оновленнями інформації на офіційних каналах Укрзалізниці та вокзалах. Посадка та висадка триває через підземні переходи»,- зазначили в Укрзалізниці.