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16.12.2022  10:00   Віталій Хінєвіч

У низці областей України знеструмнело залізничні дільниці

Через пошкодження енергетичної інфраструктури низка залізничних дільниць у Харківський, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях знеструмлена.

поїзд
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.
 
Повідомляється, що наразі пасажирські електропоїзди у Харківський, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях рухатимуться під резервними тепловозами. 
 
«Зберігайте спокій, слідкуйте за оновленнями інформації на офіційних каналах Укрзалізниці та вокзалах. Посадка та висадка триває через підземні переходи»,- зазначили в Укрзалізниці.
 
Нагадаємо, окупанти обстріляли Харківську область.
 
Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  укрзалізниця
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