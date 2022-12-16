Окупанти завдали ракетного удару по лікарні в Харківській області

Минулої доби ворог завдав 2 ракетних удари по нежитлових цивільних спорудах Харкова.
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Будь-які спроби натиснути на когось можуть спричинити рішучу відсіч. Намагайтеся викликати симпатію в опонента, це схиляє його на ваш бік.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дощ.
Цього року на третю п'ятницю грудня випали одразу два свята, присвячені саморозвитку та пізнанню своєї особистості.
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