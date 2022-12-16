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16.12.2022  10:15   Віталій Хінєвіч

Окупанти завдали ракетного удару по лікарні в Харківській області

Минулої доби ворог завдав 2 ракетних удари по нежитлових цивільних спорудах Харкова.

Харківська область
Фото: Олег Синєгубов
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на голову ХОВА Олега Синєгубова.
 
Повідомляється, що ворог продовжує обстрілювати Харківщину.
 
Близько 7:00 окупанти здійснили ракетний удар центральною лікарнею в місті Куп'янськ.
 
Попередньо комплексами с-300. Є пряме влучання в будівлю аптеки. Також пошкоджено інфекційне відділення лікарні. Жертв та постраждалих не виявлено.
 
За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, минулої доби загинула жінка 50 років. Деталі з’ясовуються.
 
Крім цього зазначається, що в селі Подоли Куп'янського району, внаслідок обстрілу горів приватний будинок на площі 60 м2.
 
Нагадаємо, вранці 16 грудня окупанти обстріляли Харківську область.
 
Источник:   Олег Синєгубов
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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