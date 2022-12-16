Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Харківської області

Протягом доби з 15 по 16 грудня військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.
Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 14 населених пунктів Харківщини.
На Слобожанському напрямку ворог обстріляв з танків та артилерії райони населених пунктів:
На Куп’янському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів:
Також протягом минулої доби противник завдав два ракетних удари по цивільних об’єктах міста Харкова.
Нагадаємо, жителів Харькова та області закликають не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати в укриттях.
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