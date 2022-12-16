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16.12.2022  08:57   Рита Парфенова

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Харківської області

Протягом доби з 15 по 16 грудня військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.

Окупанти завдали 3 удари по критичній інфраструктурі Харківщини. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 14 населених пунктів Харківщини.

На Слобожанському напрямку ворог обстріляв з танків та артилерії райони населених пунктів:

  • Червона Зоря,
  • Висока Яруга,
  • Красне,
  • Мороховець,
  • Стариця,
  • Дворічна,
  • Новомлинськ.

На Куп’янському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів:

  • Вільшана,
  • Іванівка,
  • Кислівка,
  • Табаївка,
  • Котлярівка,
  • Берестове,
  • Першотравневе.

Також протягом минулої доби противник завдав два ракетних удари по цивільних об’єктах міста Харкова.

Нагадаємо, жителів Харькова та області закликають не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати в укриттях.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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