16.12.2022 08:57 Рита Парфенова

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Харківської області

Протягом доби з 15 по 16 грудня військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.

Як повідомляє РЕДПОСТ, про це розповіли в Генштабі ЗСУ, додавши, що під обстріли російських загарбників потрапили щонайменше 14 населених пунктів Харківщини.

На Слобожанському напрямку ворог обстріляв з танків та артилерії райони населених пунктів:

Червона Зоря,

Висока Яруга,

Красне,

Мороховець,

Стариця,

Дворічна,

Новомлинськ.

На Куп’янському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів:

Вільшана,

Іванівка,

Кислівка,

Табаївка,

Котлярівка,

Берестове,

Першотравневе.

Також протягом минулої доби противник завдав два ракетних удари по цивільних об’єктах міста Харкова.

Нагадаємо, жителів Харькова та області закликають не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати в укриттях.