18.10.2022 09:10 Рита Парфенова

На пожежі в Харкові врятували трьох людей (фото)

Близько півночі 17 жовтня сталася пожежа у багатоповерховому житловому будинку на Салтівці

Повідомлення про пожежу надійшло на номер «103» 17 жовтня о 23:23, розповіли РЕДПОСТ в прес-службі ДУ ДСНС.



Загоряння було у квартирі на 6-му поверсі житлової 9-типоверхівки по вулиці Бучми, 44.



До місця події відразу направили 4 оперативні відділення ДСНС на автоцистернах та колінчатий підіймач.



На момент прибуття першого підрозділу квартира горіла на площі 40 кв.м.



Також вогонь розповсюдився у комунікаційну шахту, де горіли кабелі, та на фасад будинку, де горів утеплювач на площі 5 кв.м.





Густий токсичний дим заполонив сходову клітину та загрожував мешканцям квартир на верхніх поверхах. Рятувальники подали на гасіння пожежі 2 пожежних стволи та організували 3 ланки газодимозахисної служби для пошуку та рятування людей. З верхніх поверхів їм вдалося врятувати 3 людей.



Проте чоловік, 1985 року народження, отримав отруєння чадним газом та був госпіталізований до 2-ї лікарні м. Харкова.



О 00:35 вогонь локалізували, о 01:10 – ліквідували. Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 17 на 18 жовтня рятувальники здійснили 8 виїздів на ліквідацію пожеж, з яких 1 пов’язана з веденням бойових дій.