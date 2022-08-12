12.08.2022 13:01

Что будет с ценами на авто в Украине

Цены на автомобили в Украине постоянно меняются. Сначала они несколько подешевели, а после вновь подорожали. Для многих людей это возможность сделать покупку своевременно.

Но, те, кто не успел приобрести машину ранее, сейчас задаются вопросом – что делать, будут ли падать цены на авто, стоит ли ждать снижение ценников в ближайшей перспективе?

Перспектива на второе полугодие 2022 года

По оценкам экспертов, во втором полугодии 2022 года, когда за два месяца средняя цена подержанного авто в Украине существенно выросла, количество запросов по объектам среди автомобилей из среднего ценового сегмента увеличилось на 80 процентов. Как правило, их приобретение вызвано желанием быстро и без дополнительных расходов поменять свою машину на более доступную по цене.

В этом случае авто без навара приводит к потере нескольких дней, которые могут быть потеряны на просмотрах и, соответственно, на ожидание звонков от потенциальных покупателей. Если же не тратить лишнего времени на самостоятельные поиски, то можно найти очень выгодное

предложение, которое позволяет сэкономить десятки тысяч.

Самостоятельный поиск объявлений о продаже автомобилей с пробегом в основном на сайтах бесплатных объявлений, специализированных площадках по продаже автомобилей и в соцсетях не может быть выгоден для компаний, которые пытаются заработать на перепродаже машин.

«Мы постоянно сталкиваемся с негативным отношением, которое испытывают клиенты к конторе, берущей за авто 80% от его реальной цены. Однако здесь есть вполне логичное объяснение. Если компания берет за свою услугу 10% от стоимости машины, то получается, что каждый день она

зарабатывает на этой услуге. Естественно, компании не выгодно зарабатывать таким образом и не платить клиентам, поэтому они стараются использовать и другие методы: комиссии, завышенные цены, дополнительные сервисы», - сказал автомобильный эксперт.

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Какие цены более реальные?

По мнению эксперта продажи автомобилей в Украине могут быть восстановлены. В частности, он отметил, что из-за невнимательности дилеров все неполадки могут привести к поломке автомобиля, а в дальнейшем, у автовладельцев есть масса вопросов: «Как правильно его возвращать? Сколько за это придется заплатить? Как устранять внешние повреждения? Как чинить в гарантийный период? Какие еще расходы несет производитель?».

В целом, эксперт подчеркнул, ситуация с ввезенным с Украины транспортом очень сложная. Он отметил, модель Logan является одной из самых дешевых. Но это не тот спрос, который нужен производителю. Да и нашим гражданам было бы выгоднее покупать такие машины в нашей стране. По его словам производители скорее займутся устранением проблем при производстве.

Очень многое зависит и от курса доллара. На данный момент валюта ведет себя нестабильно. Нестабильность всегда порождает хаос и панику на рынке. Продавцы взвинчивают цены на небес, тем самым исключая риски обвала курса валюты. Продажа авто по чуть завышенной цене для них

есть ничто иное, как «подушка», которой они подстраховываются. Пока не будет ясности с положением дел национальной валюты и пока не стабилизируется доллар, сложно рассчитывать на стабилизацию дел и на автомобильном рынке.

Эксперты считают, что ближайшие перспективы не самые радужные.