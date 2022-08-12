12.08.2022 13:15 Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли село в Харківській області: є жертви

Російські військові обстріляли Золочівську громаду в Харківській області.

Фото: Віктор Коваленко

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Суспільне.

Повідомляється, що 12 серпня близько 5.30 окупанти обстріляли село Баранівка Харківської області. Внаслідок цього загинула 50-річна жінка, її 29-річний син отримав поранення. Чоловіка доправили до медичного закладу.

Як повідомив Суспільному голова Золочівської громади Віктор Коваленко, жінка перебувала у дворі. Саме у двір потрапив ворожий снаряд. Уламки потрапили в шию жінки.

Крім того, окупанти рф 12 серпня завдавали ударів по Удах, Світличному, Соснівці.

Нагадаємо, у Харківській області колишній правоохоронець перейшов на бік ворога.