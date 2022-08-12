    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Окупанти обстріляли село в Харківській області: є жертви
12.08.2022  13:15   Віталій Хінєвіч

Окупанти обстріляли село в Харківській області: є жертви

Російські військові обстріляли Золочівську громаду в Харківській області.

Обстріл Харківської області
Фото: Віктор Коваленко
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Суспільне.
 
Повідомляється, що 12 серпня близько 5.30 окупанти обстріляли село Баранівка Харківської області. Внаслідок цього загинула 50-річна жінка, її 29-річний син отримав поранення. Чоловіка доправили до медичного закладу.
 
Як повідомив Суспільному голова Золочівської громади Віктор Коваленко, жінка перебувала у дворі. Саме у двір потрапив ворожий снаряд. Уламки потрапили в шию жінки.
 
Крім того, окупанти рф 12 серпня завдавали ударів по Удах, Світличному, Соснівці.
 
Нагадаємо, у Харківській області колишній правоохоронець перейшов на бік ворога.
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  агрессия россии, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.08 Надзвичайні події Передавав окупантам геолокації харківської міської інфраструктури:правоохоронці затримали зловмисника 12.08 Надзвичайні події Агресія рф: за добу у Харківській області одна людина загинула, п’ятеро поранені 12.08 Надзвичайні події Ракетний удар по Харкову зруйнував корпуси вишу (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 