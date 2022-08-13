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13.08.2022  12:10   Віталій Хінєвіч

Ракетний удар по Харкову 13 серпня: інформація від прокуратури

Окупанти обстріляли житлові райони Харкова.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Повідомляється, що 13 серпня близько 1:35 окупанти здійснили ракетний обстріл Харкова. У Новобаварському районі пошкодження зазнала будівля коледжу.
 
У Немишлянському районі пошкоджено тролейбуси, автомобілі, вибито вікна у будинках. Поранення дістала 50-річна жінка.
 
За попередньою інформацією, окупанти випустили ракети типу С-300 з території Бєлгородської області.
 
Порушено кримінальну справу згідно з частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.
 
Нагадаємо, у селі Циркуни сталося 5 пожеж через ворожі обстріли.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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