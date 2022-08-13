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13.08.2022  12:25   Віталій Хінєвіч

Ситуація з виїздом із України 13 серпня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Митниця

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 13 серпня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

  • «Устилуг» - 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • «Угринів» - 60 л/а, 1 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
  • «Рава-Руська» - 50 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
  • «Грушів» -15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
  • «Краківець» - 80 л/а, пропуск автобусів на виїзд тимчасово не здійснюється; пропуск пішоходів не здійснюється;
  • «Шегині» - 55 л/а, 9 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Словацька Республіка:

  • «Малий Березний» - 15 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • «Ужгород» -  35 л/а, 3 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід).

Угорщина:

  • «Тиса» - 10 л/а, 1 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • «Лужанка» - 20 л/а, 0 пішоходів.

Румунія:

  • «Порубне» - 60 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів.

З України минулої доби вибули понад 44 тисячі осіб. 26 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови. До України за минулу добу прослідували майже 45 тисяч осіб, близько 41 тисячі з них – громадяни України. 

Источник:   Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
 Тэги:  граница, выезд, украина, пункт пропуска
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