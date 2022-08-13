Ситуація з виїздом із України 13 серпня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Станом на 12.00 13 серпня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:
З України минулої доби вибули понад 44 тисячі осіб. 26 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови. До України за минулу добу прослідували майже 45 тисяч осіб, близько 41 тисячі з них – громадяни України.
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