13.08.2022 12:25 Віталій Хінєвіч

Ситуація з виїздом із України 13 серпня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 13 серпня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 20 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Угринів» - 60 л/а, 1 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

«Рава-Руська» - 50 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

«Грушів» -15 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

«Краківець» - 80 л/а, пропуск автобусів на виїзд тимчасово не здійснюється; пропуск пішоходів не здійснюється;

«Шегині» - 55 л/а, 9 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Словацька Республіка:

«Малий Березний» - 15 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

«Ужгород» - 35 л/а, 3 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід).

Угорщина:

«Тиса» - 10 л/а, 1 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Лужанка» - 20 л/а, 0 пішоходів.

Румунія:

«Порубне» - 60 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів.

З України минулої доби вибули понад 44 тисячі осіб. 26 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови. До України за минулу добу прослідували майже 45 тисяч осіб, близько 41 тисячі з них – громадяни України.