13.08.2022 12:55 Віталій Хінєвіч

Окупанти завдали удару по Золочеву

Ворог обстріляв село Золочів Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Суспільне.

Повідомляється, що окупанти завдали артилерійського удару по Золочеву 13 серпня близько 2:40.

Внаслідок цього пошкоджено мережі електропостачання, їх відновлюють фахівці. Також пошкоджено два житлові будинки та господарські споруди.

Загиблих чи поранених виявлено не було.