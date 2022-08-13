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13.08.2022  12:55   Віталій Хінєвіч

Окупанти завдали удару по Золочеву

Ворог обстріляв село Золочів Харківської області.

Обстріл Золочева
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Суспільне.
 
Повідомляється, що окупанти завдали артилерійського удару по Золочеву 13 серпня близько 2:40.
 
Внаслідок цього пошкоджено мережі електропостачання, їх відновлюють фахівці. Також пошкоджено два житлові будинки та господарські споруди.
 
Загиблих чи поранених виявлено не було.
 
Нагадаємо, у Харківській області окупанти використовували фосфорні бомби.
 
Источник:   Суспільне
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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