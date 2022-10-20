20.10.2022 11:10 Віталій Хінєвіч

У Борівській громаді відновили газопостачання

Громада перебувала без газопостачання понад півроку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківгаз".

Повідомляється, що фахівці АТ «Харківгаз» відновили газопостачання у звільнену Борівську громаду, яка понад півроку, через обстріли окупантів, залишалась без енергоносія.

Аби унеможливити використання газу мешканцями громади, агресор руйнував газопроводи високого тиску, прострілював обладнання та руйнував будівлі газорегуляторних пунктів.

Після звільнення ЗСУ населеного пункту, газовики відбудували газогони та повернули природний газ для понад 3,5 тисяч родин селища Борова, сіл Новоплатонівка, Загризово, Підлиман, Першотравневе.

Загалом, за день, до газу підключено понад 4000 будинків деокупованих громада Ізюмщини, Чугуївщини, Борівщини, Балаклійщини. Відбудова газорозподільної системи Харківської області триває щодня, без вихідних.

Нагадаємо, про графіки аварійних відключень електроенергії розповіли в обленерго.