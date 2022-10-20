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20.10.2022  11:17   Рита Парфенова

Прихильниця «руського миру» швидко «перевзулась» після деокупації міста під Харковом

Жінці, яка надала інтерв‘ю російським пропагандистам, повідомлено про підозру

Новини Харкова: Прихильниця руського миру перевзулась після деокупації

Про це повідомили в Прокуратурі Харківської області,   передає РЕДПОСТ.

За даними слідства, 35-річна мешканка смт Куп’янськ-Вузловий наприкінці травня публічно висловила свою позицію на підтримку дій країни-агресорки в Україні.

Так, прибічниця окупантів надала інтерв’ю російському телеканалу «Звезда», в якому розповіла, що вона підтримує російську армію та з її приходом стала почувати себе у безпеці. Жінка розповідала про те, як її дитину «задавили с этим украинским языком».

Новини Харкова: Прихильниця руського миру перевзулась після деокупації

Але після деокупації прихильниця «руського миру» швидко «перевзулась» та дякувала за отриману гуманітарну допомогу від України.

Новини Харкова: Прихильниця руського миру перевзулась після деокупації

Прокурори викрили жінку та повідомили їй про підозру.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області жінці повідомлено про підозру за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, з використанням засобів масової інформації (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Нагадаємо, повідомлено про підозру двом чоловікам, які працювали фейковими правоохоронцями при окупантах на території с. Стрілеча Харківського району.

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  коллаборант, харьков, прокуратура, агрессия россии
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