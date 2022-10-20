20.10.2022 11:17 Рита Парфенова

Прихильниця «руського миру» швидко «перевзулась» після деокупації міста під Харковом

Жінці, яка надала інтерв‘ю російським пропагандистам, повідомлено про підозру

Про це повідомили в Прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.

За даними слідства, 35-річна мешканка смт Куп’янськ-Вузловий наприкінці травня публічно висловила свою позицію на підтримку дій країни-агресорки в Україні.



Так, прибічниця окупантів надала інтерв’ю російському телеканалу «Звезда», в якому розповіла, що вона підтримує російську армію та з її приходом стала почувати себе у безпеці. Жінка розповідала про те, як її дитину «задавили с этим украинским языком».





Але після деокупації прихильниця «руського миру» швидко «перевзулась» та дякувала за отриману гуманітарну допомогу від України.





Прокурори викрили жінку та повідомили їй про підозру.



За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області жінці повідомлено про підозру за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, з використанням засобів масової інформації (ч. 3 ст. 436-2 КК України).



Нагадаємо, повідомлено про підозру двом чоловікам, які працювали фейковими правоохоронцями при окупантах на території с. Стрілеча Харківського району.