Воздух в Харькове проверили специалисты: результаты

Обнародованы данные мониторинга атмосферного воздуха в городе Харькове на 30 июня 2022 года.
Каким воздухом во время непрекращающихся обстрелов дышит Харьков, сообщили в государственном учреждении «Харьковский ОЦКПХ Минздрава Украины», передает РЕДПОСТ.
По информации специалистов, в Харькове есть две контрольные точки, с которых осуществляется забор проб для мониторинга состояния атмосферного воздуха для определения фоновых концентраций химических веществ (ангидрид сернистый, аммиак, формальдегид, водород хлористый, хлор, фенол).
В период с 22 по 30 июня 2022 года исследовано 336 проб атмосферного воздуха. Установлено, что все они соответствовали установленным нормам по содержанию указанных выше веществ.
Напомнимм, насколько опасен радиационный фон в городе и области, сообщили сотрудники лабораторного центра.
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