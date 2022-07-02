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02.07.2022  14:27   Рита Парфенова

Воздух в Харькове проверили специалисты: результаты

Обнародованы данные мониторинга атмосферного воздуха в городе Харькове на 30 июня 2022 года.

пожар спасатели харьков

Каким воздухом во время непрекращающихся обстрелов дышит Харьков, сообщили в государственном учреждении «Харьковский ОЦКПХ Минздрава Украины», передает РЕДПОСТ.

По информации специалистов, в Харькове есть две контрольные точки, с которых осуществляется забор проб для мониторинга состояния атмосферного воздуха для определения фоновых концентраций химических веществ (ангидрид сернистый, аммиак, формальдегид, водород хлористый, хлор, фенол).

В период с 22 по 30 июня 2022 года исследовано 336 проб атмосферного воздуха. Установлено, что все они соответствовали установленным нормам по содержанию указанных выше веществ.

Напомнимм, насколько опасен радиационный фон в городе и области, сообщили сотрудники лабораторного центра.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  воздух, харьков
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