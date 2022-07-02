02.07.2022 14:27 Рита Парфенова

Воздух в Харькове проверили специалисты: результаты

Обнародованы данные мониторинга атмосферного воздуха в городе Харькове на 30 июня 2022 года.





Каким воздухом во время непрекращающихся обстрелов дышит Харьков, сообщили в государственном учреждении «Харьковский ОЦКПХ Минздрава Украины», передает РЕДПОСТ.



По информации специалистов, в Харькове есть две контрольные точки, с которых осуществляется забор проб для мониторинга состояния атмосферного воздуха для определения фоновых концентраций химических веществ (ангидрид сернистый, аммиак, формальдегид, водород хлористый, хлор, фенол).



В период с 22 по 30 июня 2022 года исследовано 336 проб атмосферного воздуха. Установлено, что все они соответствовали установленным нормам по содержанию указанных выше веществ.

Напомнимм, насколько опасен радиационный фон в городе и области, сообщили сотрудники лабораторного центра.