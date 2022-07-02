02.07.2022 13:50 Рита Парфенова

Ситуация с выездом из Украины 2 июля на западных пунктах пропуска

В каких пунктах пропуска на западной границе Украины наблюдаются очереди.





Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

По состоянию на 12.00 2 июля очереди на выезд из Украины наблюдаются перед пунктами пропуска с соседними государствами:

Республика Польша:

«Угринов» – 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Рава-Русская» – 60 л/а, 3 автобуса, 0 пешеходов;

«Грушев» – 20 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов;

«Краковец» – 80 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

«Шегини» – 50 л/а, 12 автобусов, 0 пешеходов;

Словацкая Республика:

«Малый Березный» - 40 л/а, 0 пешеходов;

«Ужгород» – 35 л/а, 3 автобусов, 0 пешеходов;

Венгрия:

«Тиса» – 0 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);

За сутки 1 июля западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 78 тысяч человек и более 17 тысяч транспортных средств.

Из Украины за прошедшие сутки выбыли более 37 тысяч человек. Более 21 тысячи из них пересекли границу с Польшей, остальные преследовали в другие страны ЕС и Молдовы.

В Украину за прошедшие сутки почти 41 тысяча человек, более 37 тысяч из них – граждане Украины.

Напомним, более 5,5 миллионов внутренне перемещенных лиц вернулись в свои дома в Украине.