Ситуация с выездом из Украины 2 июля на западных пунктах пропуска

В каких пунктах пропуска на западной границе Украины наблюдаются очереди.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
По состоянию на 12.00 2 июля очереди на выезд из Украины наблюдаются перед пунктами пропуска с соседними государствами:
За сутки 1 июля западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 78 тысяч человек и более 17 тысяч транспортных средств.
Из Украины за прошедшие сутки выбыли более 37 тысяч человек. Более 21 тысячи из них пересекли границу с Польшей, остальные преследовали в другие страны ЕС и Молдовы.
В Украину за прошедшие сутки почти 41 тысяча человек, более 37 тысяч из них – граждане Украины.
Напомним, более 5,5 миллионов внутренне перемещенных лиц вернулись в свои дома в Украине.
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