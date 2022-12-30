30.12.2022 15:37 Дмитро Колонєй

Харківських дітей порадували влаштованим новорічним святом (фото)

Харківський святковий захід було організовано для дітей з інвалідністю, дітей-сиріт та з сімей, які знаходяться у складних життєвих обставинах.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міскраду, у Слобідському районі пройшло новорічне свято для дітей з інвалідністю, з неповних сімей, з сімей, які знаходяться у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. Усі отримали солодкі подарунки.