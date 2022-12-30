Харківських дітей порадували влаштованим новорічним святом (фото)

Харківський святковий захід було організовано для дітей з інвалідністю, дітей-сиріт та з сімей, які знаходяться у складних життєвих обставинах.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міскраду, у Слобідському районі пройшло новорічне свято для дітей з інвалідністю, з неповних сімей, з сімей, які знаходяться у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. Усі отримали солодкі подарунки.
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День може бути продуктивним, якщо направити енергію в позитивне русло. Наприклад, на фітнес, шопінг чи нескладні домашні справи.
28 грудня на території міста Харкова та області хмарно з проясненнями. Починаючи з ранку, опадів не передбачається.
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