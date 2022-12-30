    
Главная Новини Харкова Суспільство Харківських дітей порадували влаштованим новорічним святом (фото)
30.12.2022  15:37   Дмитро Колонєй

Харківських дітей порадували влаштованим новорічним святом (фото)

Харківський святковий захід було організовано для дітей з інвалідністю, дітей-сиріт та з сімей, які знаходяться у складних життєвих обставинах.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міскраду, у Слобідському районі пройшло новорічне свято для дітей з інвалідністю, з неповних сімей, з сімей, які знаходяться у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. Усі отримали солодкі подарунки.

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  дети, праздник, харьков, новый год
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.12 Культура та туризм Дитячи колективи Харкова отримали нагороди традиційного фестивалю 29.12 Суспільство У Харкові за минулий тиждень народилося 46 дітей 28.12 Суспільство У Харкові влаштували свято для малечі
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 