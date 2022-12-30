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30.12.2022  16:00   Дмитро Колонєй

Як працюватиме харківський метрополітен у останній день року: графік

Оголошено графік роботи метро та попереджено, кому у ньому заборонено знаходитись.


Міськрада
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський  метрополітен, на час проведення святкових концертів електропоїзди курсуватимуть Салтівською лінією без зупинки на ст. м. «Університет» (час поновлення висадки та посадки пасажирів на станції може коригуватися в залежності від змін у розкладі заходів).
 
31 грудня 2022 року, метро перевозитиме пасажирів у звичному режимі роботи - з 5:30 до 21:30.
 
Харків’янам, котрі планують відвідати свято, нагадують, що на території метрополітену заборонено знаходитися у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, приносити та розпивати алкогольні напої, палити та використовувати піротехнічні засоби (петарди, феєрверки, хлопавки, бенгальські вогні тощо).
 
Після 21:30 ст. м. «Університет» буде зачинена для обслуговування пасажирів. З 23:00 до 5:00 у Харкові діятиме комендантська година.
 
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  метро, график роботы, харьков
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