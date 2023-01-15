15.01.2023 20:33 Дмитро Колонєй

У Харкові спіймали на гарячому торговця зброєю зі всім арсеналом

Поліцейські два місяці відслідковували дії зловмисника у Харкові.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіцію, харківські правоохоронці два місяці відслідковували чоловіка, який торгував зброєю, виявили продажу зловмисником автомату АК-74 та 90 патронів калібру 5,45 мм на суму 84 000 гривень.

А потім затримали його під час збуту автомата АК-74, п’яти гранат РГН із запалами, більше тисячі патронів калібру 5,45 мм та двох протитанкових мін на суму 160 000 гривень 34-річний чоловік був затриманий харківськими поліцейськими.

Загалом у фігуранта було вилучено:

два автомати,

близько 30 гранат,

пристрій для безшумної стрільби,

більше 3,7 тисяч набоїв,

майже 5 кг тротилу,

3 ручних гранатомети,

пістолет,

димові шашки,

більше 60 акумулятивних реактивних снарядів різного типу,

4 окопні снаряди

12 стартових порохових зарядів до ручних гранатометів.

Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому загрожує до 7 років тюремного ув’язнення.



