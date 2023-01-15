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15.01.2023  20:33   Дмитро Колонєй

У Харкові спіймали на гарячому торговця зброєю зі всім арсеналом

Поліцейські два місяці відслідковували дії зловмисника у Харкові.

Спіймали на гарячому торговця зброєю правоохоронці Харкова
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіцію, харківські правоохоронці два місяці відслідковували чоловіка, який торгував зброєю, виявили продажу зловмисником автомату АК-74 та 90 патронів калібру 5,45 мм на суму 84 000 гривень.
 
 
А потім затримали його під час збуту автомата АК-74, п’яти гранат РГН із запалами, більше тисячі патронів калібру 5,45 мм та двох протитанкових мін на суму 160 000 гривень 34-річний чоловік був затриманий харківськими поліцейськими.
 

Загалом у фігуранта було вилучено:

  • два автомати,
  • близько 30 гранат,
  • пристрій для безшумної стрільби,
  • більше 3,7 тисяч набоїв,
  • майже 5 кг тротилу,
  • 3 ручних гранатомети,
  • пістолет,
  • димові шашки,
  • більше 60 акумулятивних реактивних снарядів різного типу,
  • 4 окопні снаряди
  • 12 стартових порохових зарядів до ручних гранатометів.
 
Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому загрожує до 7 років тюремного ув’язнення.
 

 


Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  арсенал продажа оружия, харьков
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