15.01.2023 20:33 Дмитро Колонєй
У Харкові спіймали на гарячому торговця зброєю зі всім арсеналом
Поліцейські два місяці відслідковували дії зловмисника у Харкові.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ Нацполіцію, харківські правоохоронці два місяці відслідковували чоловіка, який торгував зброєю, виявили продажу зловмисником автомату АК-74 та 90 патронів калібру 5,45 мм на суму 84 000 гривень.
А потім затримали його під час збуту автомата АК-74, п’яти гранат РГН із запалами, більше тисячі патронів калібру 5,45 мм та двох протитанкових мін на суму 160 000 гривень 34-річний чоловік був затриманий харківськими поліцейськими.
Загалом у фігуранта було вилучено:
-
два автомати,
-
близько 30 гранат,
-
пристрій для безшумної стрільби,
-
більше 3,7 тисяч набоїв,
-
майже 5 кг тротилу,
-
3 ручних гранатомети,
-
пістолет,
-
димові шашки,
-
більше 60 акумулятивних реактивних снарядів різного типу,
-
4 окопні снаряди
-
12 стартових порохових зарядів до ручних гранатометів.
Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому загрожує до 7 років тюремного ув’язнення.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0