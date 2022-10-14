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14.10.2022  16:03   Дмитро Колонєй

Спіймано екс-поліцейського, який продавав зброю біля харківського супермаркету

У Харкові підозрюється колишній правоохоронець.

Продавав протизаконно зброю біля супермаркету екс-поліцейський. Новини Хароква
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Харківську прокуратуру, досудовим розслідуванням встановлено, що 47-річний чоловік, який у минулому працював у поліції, налагодив незаконні оборудки зі зброєю. Так, колишній правоохоронець придбав самозарядний пістолет Макарова та два магазини до нього, споряджені бойовими припасами у кількості 16 штук.
 
У серпні 2022 року він продав своєму знайомому пістолет та боєприпаси до нього за 50 тис. гривень. Передача зброї відбувалась на парковці одного з харківських супермаркетів.
 
Продавав протизаконно зброю біля супермаркету екс-поліцейський. Новини Хароква
 
Крім того, підозрюваний зазначив, що у нього в арсеналі є автомат Калашникова і він може його також продати за 1000 доларів США, але покупець відмовився від цієї пропозиції. 
 
Наразі прокурорами обласної прокуратури ініційовано питання перед судом про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
 
Продавав протизаконно зброю біля супермаркету екс-поліцейський. Новини Хароква
 
Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ.
 
Тэги:  продажа оружия, харьков
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