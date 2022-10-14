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14.10.2022  16:24   Дмитро Колонєй

Комунальники за тиждень вивезли з Харкова десятки тисяч кубометрів відходів

Про це інформує КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» Харкова.


Комунальники за тиждень вивезли з Харкова десятки тисяч кубометрів відходів
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на КП «Комплекс з вивозу побутових відходів», фахувці підприємства вивезли з Харкова близько 45 тис. куб. м відходів всіх видів з 6 по 12 жовтня. 
 
Як повідомили на підприємстві, було вивезено
  • 36 тис. куб. м твердих побутових відходів та
  • 9 тис. куб. м великогабаритних відходів.
Триває вивіз опалого листя. 
 
Директор КП «КВПВ» Олексій Артикуленко повідомив, що підприємство продовжує працювати, незважаючи на обстріли Харкова. 
 
«Ми робимо все для того, щоб підтримувати чистоту в місті. Умови проживання харків'ян мають бути комфортними, наскільки це можливо в умовах воєнного часу», - зазначив Олексій Артикуленко.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  вывоз мусора, харьков
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