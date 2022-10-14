14.10.2022 16:24 Дмитро Колонєй
Комунальники за тиждень вивезли з Харкова десятки тисяч кубометрів відходів
Про це інформує КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» Харкова.
Комунальники за тиждень вивезли з Харкова десятки тисяч кубометрів відходів
Як повідомляє РЕДПОСТ
, з посиланням на КП «Комплекс з вивозу побутових відходів», фахувці підприємства вивезли з Харкова близько 45 тис. куб. м відходів всіх видів з 6 по 12 жовтня.
Як повідомили на підприємстві, було вивезено
-
36 тис. куб. м твердих побутових відходів та
-
9 тис. куб. м великогабаритних відходів.
Триває вивіз опалого листя.
Директор КП «КВПВ» Олексій Артикуленко повідомив, що підприємство продовжує працювати, незважаючи на обстріли Харкова.
«Ми робимо все для того, щоб підтримувати чистоту в місті. Умови проживання харків'ян мають бути комфортними, наскільки це можливо в умовах воєнного часу», - зазначив Олексій Артикуленко.
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