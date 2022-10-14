14.10.2022 16:24 Дмитро Колонєй

Комунальники за тиждень вивезли з Харкова десятки тисяч кубометрів відходів

Про це інформує КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» Харкова.



Комунальники за тиждень вивезли з Харкова десятки тисяч кубометрів відходів



Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на КП «Комплекс з вивозу побутових відходів», фахувці підприємства вивезли з Харкова близько 45 тис. куб. м відходів всіх видів з 6 по 12 жовтня.

Як повідомили на підприємстві, було вивезено

36 тис. куб. м твердих побутових відходів та

9 тис. куб. м великогабаритних відходів.

Триває вивіз опалого листя.

Директор КП «КВПВ» Олексій Артикуленко повідомив, що підприємство продовжує працювати, незважаючи на обстріли Харкова.

«Ми робимо все для того, щоб підтримувати чистоту в місті. Умови проживання харків'ян мають бути комфортними, наскільки це можливо в умовах воєнного часу», - зазначив Олексій Артикуленко.