14.10.2022 16:55 Василій Голосний

У Харкові пройшло спецпогашення нової поштової марки «Слава Збройним Силам України!» (фото)

На станції Харківського метрополітену відбулося урочисте погашення марки від Укрпошти.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Про це повідомляє кореспондент РЕДПОСТ

14 жовтня о 14:00 відбулось погашення марки «Слава Збройним Силам України!» до Дня захисників і захисниць України. Захід пройшов на станції метрополітену «Захисників України».

До аркуша увійшли 6 поштових марок з ілюстраціями військовослужбовців, кожна з яких відображає окремий вид збройних сил та окремий рід українських військ.

У свою чергу заступник міського голови з питань забезпечення життєдіяльності міста Андрій Руденко, подякував Укрпошті за патріотичні марки та висловив упевненість, що незабаром буде випуск марки приуроченої до Перемоги України.

«Будь-який випуск марки це серйозна подія для всієї України. Ми чудово усвідомлюємо, що випуск марки це увічнення тих подій, які були в історії України. Це правильна та потрібна справа для всієї України. Прекрасно, що це відбувається у такий день як сьогодні.

Не мало було сказано слів, вітання на адресу ЗСУ, територіальної оборони та всіх тих, хто захищає нашу велику країну. Хотілося б привітати ще раз захисників та захисниць України. Дякую Укрпошті за те, що вона робить потрібну справу. Я також впевнений, що скоро буде новий випуск марки, присвяченої Перемозі України в цій війні», - зазначив Андрій Руденко.

Нагадаємо, харківські митці виступили в ПАРЄ.

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