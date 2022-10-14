14.10.2022 16:55 Василій Голосний
У Харкові пройшло спецпогашення нової поштової марки «Слава Збройним Силам України!» (фото)
На станції Харківського метрополітену відбулося урочисте погашення марки від Укрпошти.
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
Про це повідомляє кореспондент РЕДПОСТ
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14 жовтня о 14:00 відбулось погашення марки «Слава Збройним Силам України!» до Дня захисників і захисниць України. Захід пройшов на станції метрополітену «Захисників України».
До аркуша увійшли 6 поштових марок з ілюстраціями військовослужбовців, кожна з яких відображає окремий вид збройних сил та окремий рід українських військ.
У свою чергу заступник міського голови з питань забезпечення життєдіяльності міста Андрій Руденко, подякував Укрпошті за патріотичні марки та висловив упевненість, що незабаром буде випуск марки приуроченої до Перемоги України.
«Будь-який випуск марки це серйозна подія для всієї України. Ми чудово усвідомлюємо, що випуск марки це увічнення тих подій, які були в історії України. Це правильна та потрібна справа для всієї України. Прекрасно, що це відбувається у такий день як сьогодні.
Не мало було сказано слів, вітання на адресу ЗСУ, територіальної оборони та всіх тих, хто захищає нашу велику країну. Хотілося б привітати ще раз захисників та захисниць України. Дякую Укрпошті за те, що вона робить потрібну справу. Я також впевнений, що скоро буде новий випуск марки, присвяченої Перемозі України в цій війні», - зазначив Андрій Руденко.
Нагадаємо, харківські митці виступили
в ПАРЄ.
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