14.10.2022 17:07 Дмитро Колонєй

Чоловик став посадовцем окупаційної адміністрації під Харковом (фото)

Під Харковом затримано колаборанта.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Харківську прокуратуру, досудовим розслідуванням встановлено, що державний інспектор, перебуваючи у с. Петропавліка Куп’янського району, зайняв посаду в.о. завідувача сектору житлово-комунального господарства в окупаційній адміністрації держави-агресора.

Віе організовував роботу для отримання виплат місцевому населенню від РФ. Також «завгосп» надав вказівки підлеглим про проведення ремонтних та підсобних робіт, зокрема, наказав працівнику фарбувати зупинки громадського транспорту у кольори російського прапору.

Крім того, підозрюваний за вказівкою «нової влади» приймав заяви мешканців щодо проблем гуманітарного характеру, створюючи вигляд «турботи» від росіян.

13 жовтня 2022 року правоохоронці затримали колаборанта. Наразі прокурорами ініційовано перед судом питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі другого СВ територіального управління ТУ ДБР, розташованого в м. Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві.