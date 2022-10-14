14.10.2022 15:55 Віталій Хінєвіч

Харків'янам надали рекомендації, як діяти при перших симптомах ГРВІ

У Харкові за минулий тиждень на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції захворіло 1426 осіб.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що якщо людина відчуваєте нежить, біль у горлі, підвищення температури, необхідно:

багато пити;

прийняти знеболювальне, якщо є біль, але температура нормальна;

промити ніс сольовим розчином або спреєм;

прийняти жарознижувальний засіб, якщо відчуваєте підвищення температури тіла, озноб, біль у горлі або вусі, головний біль;

повідомити своєму сімейному лікарю про ваш стан.

Крім того, у будь-якого сімейного лікаря можна отримати направлення на безоплатне тестування на COVID-19.

Щоб уберегтися від тяжкого перебігу хвороби, харків'янам радять вакцинуватися. Для цього необхідно звернутися до свого сімейного лікаря або до найближчої міської поліклініки. З переліком медзакладів, де працюють пункти вакцинації, можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, у деокупованих населених пунктах Харківської області відкриваються аптеки