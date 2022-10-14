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14.10.2022  15:30   Віталій Хінєвіч

У Мінобороні розповіли скільки в окупантів залишилось ракет

З початку повномасштабного вторгнення росія вже витратила більш як дві третини запасів високоточних ракет.

ракети окупантів
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерства оборони України.
 
Повідомляється, що на 23 лютого росія мала близько 900 балістичних ракет «Іскандер», близько 500 крилатих ракет морського базування «Калібр» і 444 крилаті ракети повітряного базування (Х-101 і Х-555).
 
Станом на 12 жовтня в запасах збройних сил росії залишалися 124 «Іскандери», 272 «Калібра» та 213 ракет Х-101 і Х-555.
 
Загалом у росії залишилося 609 високоточних ракет далекого радіусу дії з 1844, які були в неї до початку вторгнення в лютому.
 
Нагадаємо, у Харківській області підірвалися грибники.
 
Источник:   Міністерство оборони України
 Тэги:  агрессия россии
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