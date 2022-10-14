14.10.2022 15:24 Дмитро Колонєй

У Харкові на десятки мільйонів арештовано майно підприємств країни-агресора

Арешт на майно та права у Харкові накладений за ініциативою прокуратури.



У Харкові на десятки мільйонів арештовано майно підприємств країни-агресора



Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Харківську прокуратуру, досудовим розслідуванням встановлено, що серед засновників харківського підприємства — три громадянина РФ, які проживають у Москві та у Бєлгороді. Вони отримують в Україні прибуток від господарської діяльності ТОВ та сплачують податки до державного бюджету РФ, фінансуючи війну в Україні та чергову ракету, яка прилетить в будинок мирних мешканців.

Крім того, існує значний ризик прийняття рішень керівництвом щодо подальшого забезпечення на території України провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

12 жовтня 2022 року Дзержинський районний суд м. Харкова задовольнив клопотання прокурора та наклав арешт на нежитлові приміщення підприємства вартістю майже 38 млн гривень та корпоративні права засновників-росіян ТОВ у сумі понад 600 тис. гривень.

Наразі триває передача активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Досудове розслідування проводять слідчі Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.