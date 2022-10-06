06.10.2022 17:29 Дмитро Колонєй

У Харкові на 9 мільйонів арештовані копоративні права підприємств росіян

У Харкові йде розслідування кримінальних справ за фактом колабораційної діяльності.



У Харкові на 9 мільйонів арештовані копоративні права підприємств росіян



Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Харківську прокуратуру, арештовано корпоративні права підприємств, які належать росіянам, на суму 8,9 млн грн. За даними слідства, акціонерне товариство, основним видом діяльності якого є виробництво машин і устаткування, має власника пакета акцій — резидента рф. Це свідчить про господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором та підтверджує пов’язаність вказаного підприємства з російською федерацією.

Частка резидента РФ у статутному капіталі підприємства складає понад 5,5% — у грошовому еквіваленті це дорівнює 5,9 млн грн.

Оскільки діяльність власника пакета акцій вказаного підприємства може бути спрямована на заподіяння шкоди економічній безпеці України, фінансування дій з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, прокурор звернувся з відповідним клопотанням до суду, яке задоволено в повному обсязі.

Ухвалою суду накладено арешт на корпоративні права на іменні акції загальною вартістю 5,9 млн грн.

Крім того, процесуальним керівником направлено до суду клопотання щодо накладення арешту на корпоративні права громадянки рф, яка входить у число засновників харківського підприємства, що спеціалізується на роздрібній торгівлі пальним. Частка жінки в статутному капіталі підприємства складає 60%, що відповідає сумі 3 млн грн.

Зазначене клопотання прокурора також задоволено в повному обсязі.

Наразі триває передача активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Системна робота з пошуку російського майна та активів триває.