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24.10.2022  16:32   Дмитро Колонєй

Фінансували війну в Україні: у Харкові арештовані корпоративні права трьох росіян

У Харкові йде досудове розслідування.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, досудовим розслідуванням встановлено, що у ще трьох харківських підприємствах є «руський слід».
 
Засновником товариства з обмеженою відповідальністю, розташованого по проспекту Гагарінповаа, є громадянин РФ з м. Сочі. Його частка у статутному капіталі дорівнює 98%, що складає майже 1,5 млн гривень. 
 
Єдиною засновницею харківського підприємства по вул. Чернишевській є росіянка, яка проживає в Краснодарському краї. Її грошовий вклад у статутний капітал сягає майже 600 тис. гривень. Інша компанія по вул. Ньютона має також єдиного власника та засновника, який є громадянином РФ з сусіднього до Харкова Бєлгорода. У грошовому еквіваленті його вклад дорівнює 550 тис. гривень. 
 
Росіяни отримують в Україні прибуток від господарської діяльності підприємств та сплачують податки до державного бюджету РФ, фінансуючи війну в Україні. 
 
Крім того, існує значний ризик прийняття рішень керівництвом щодо подальшого забезпечення на території України провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.
 
Київський районний суд м. Харкова задовольнив три клопотання прокурора обласної прокуратури та наклав арешт на корпоративні права громадян РФ на загальну суму понад 2,6 млн гривень. 
 
Наразі триває передача активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). 
 
Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській област
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  арест прав, агрессия россии, харьков
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