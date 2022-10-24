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24.10.2022  16:40   Віталій Хінєвіч

У Харківській області відновили дорожню переправу

Дорога веде до населеного пункту Козача Лопань.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу автомобільних доріг у Харківській області.
 
Повідомляється, що відновили рух через зруйнований міст, що веде до населеного пункту Козача Лопань.
 
Відновлення транспортного сполучення цією дорогою значно спростить доставку гуманітарної допомоги до тих населених пунктів, що були під окупацією.  Загалом, на деокупованих територіях Харківщини вже влаштовано 8 тимчасових переправ, ще 5 – в роботі.
 
Крім цього, дорожники продовжують працювати на ключових маршрутах області. Загалом впродовж 23 жовтня було до робіт було залучено 168 працівників та 91 одиниця дорожньої спецтехніки.
 
Тривають роботи по демонтажу мостових споруд, підготовчі роботи до ямкового ремонту та ліквідація ямковості, влаштування вирівнюючого шару асфальтобетону.
 
Роботи на 4 дорогах державного значення:
 
  • М-03 Київ – Харків – Довжанський 
  • Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка
  • Н-26 Чугуїв – Мілове
  • Т-21-10 Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка 
Загалом, з моменту деокупації території Харківської області розчищено понад 600 км доріг.
 
Нагадаємо, у Харківській області з'явиться центр психосоціальної адаптації для мешканців звільнених територій.
 
Источник:   Служба автомобільних доріг у Харківській області
 Тэги:  харьков, дороги
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