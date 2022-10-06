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06.10.2022  17:10   Віталій Хінєвіч

Харківські рятувальники отримали гуманітарну допомогу для відновлення пожежних частин

До Харківського гарнізону ДСНС було доставлено гуманітарну допомогу.

Харківські рятувальники
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.
 
Повідомляється, що 6 жовтня при сприянні благодійного Фонду Чисті Серцем, ПрАТ "Івано-Франківськцемент", ТОВ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-ДАХ та ПРАТ "ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД" до Харківського горнізону були доставлені продуктові набори, побутова техніка та будівельні матеріали для відновлення та ремонту пошкоджених пожежних частин Харківщини під час війни.
 
«Дякуємо всім благодійникам за підтримку і допомогу! Завдяки спільним зусиллям наша Перемога буде швидшою! Підтримка рятувальників від волонтерського руху і західних партнерів не припиняється вже 225-й день від початку боротьби українців проти рашистських загарбників. Дякуємо всім небайдужим за підтримку і допомогу!»,- зазначили в ДСНС у Харківській області.
 
Нагадаємо, українців закликають підтримати донорський рух.
 
Источник:   ДСНС у Харківській області
 Тэги:  харьков, помощь
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