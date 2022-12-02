02.12.2022 19:49 Дмитро Колонєй

Мешканці Харкова поверталися додому декільками хвилями

Про це поінформував журналістів мер Харкова Ігор Терехов.

Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов на зустрчі з журналістами поінформував, що у місті зараз мкшкає близько 1,1 млн людей, у тому числі тих, кому довелося евакуюватися з окупованих територій та зон бойових дій.

Зафіксовано декілька хвиль повернення харків’ян у місто. Перша - у травні, коли у Харкові було відносно тихо, друга – після звільнення від окупантів більшої частини Харківщини.

«Была еще одна волна, когда начали обстреливать все города Украины и начались перебои с электроснабжением. Люди поняли, что для врага нет разницы – Харьков, Киев или Западная Украина. Но ведь Харьков – это их родной дом, и они хотят здесь жить», - зазначив Ігор Терехов.