Піднялися ціни на низку фруктів: на які саме і на скільки

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Гороскоп на 3 грудня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Зірки радять по можливості не братися за якісь великі та, тим більше, відповідальні справи. Краще добре відпочити, розслабитися, набратися сил…

Прогноз погоди у Харкові на 3 грудня День та вечір у Харкові будуть ясними, прийшовши на зміну похмурому ранку. Без опадів.