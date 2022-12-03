03.12.2022 19:29 Дмитро Колонєй
Піднялися ціни на низку фруктів: на які саме і на скільки
Нові тенденції виявилися після оновлення супермаркетами цін на продукти.
Піднялися ціни на низку фруктів: на які саме і на скільки
Як повідомляє РЕДПОСТ
, посилаючись на Хвилю, супермаркети змінили ціни на фрукти з початком зими:
Мандарини
Ціни змінювалися залежно від сорту.
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Середня ціна знизилася з 70,73 грн/кг до 57,60 грн/кг,
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Турецькі подорожчали з 46,30 грн. до 49,90 грн. за кілограм.
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Мандарини клементин подешевшав – з 99,52 грн. до 83,63 грн.
Яблука
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Вартість кілограма українських яблук знизилася з 12,18 грн/кг до 10,76 грн/кг. Яблука Айдаред у середньому по супермаркетах стали дешевшими – 12,80 грн/кг порівняно з 12,96 грн/кг минулого місяця.
Банани
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Середня ціна бананів зросла з 58,21 грн/кг до 58,55 грн/кг.
Виноград
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Середня вартість зросла приблизно за 100 грн. до 108,45 грн.
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