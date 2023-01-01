Скасувати статус ВПО можна буде на порталі Дія

Громадяни, які були вимушеним переселенцем і повернулися додому, можуть записатися на бета-тест скасування статусу ВПО на порталі Дія.
Нагадаємо, Укрпошта змінила тарифи на відправлення посилок до Польщі.
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Краще зайнятися тими справами, в яких ніхто вам не указ – вони вдаватимуться напрочуд швидко і чітко.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці піде дрібний дощ. У другій половині дня опадів не передбачається.
Щорічний День миру 1 січня 1967 року встановив римський папа Павло VI (у католиків він називається День всесвітніх молитов за мир).
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