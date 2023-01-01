01.01.2023 13:20 Віталій Хінєвіч

Скасувати статус ВПО можна буде на порталі Дія

Громадяни, які були вимушеним переселенцем і повернулися додому, можуть записатися на бета-тест скасування статусу ВПО на порталі Дія.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство соціальної політики України.

Повідомляється, що раніше запровадили послуги для вимушених переселенців у застосунку Дія, тепер тестується автоматичне скасування статусу ВПО на порталі Дія.

Люди, які не мають смартфона, також зможуть скористатися онлайн-послугами без черг та паперів. Громадяни, які були вимушеним переселенцем і повернулися додому, можуть записатися на бета-тест скасування статусу ВПО на порталі Дія.

Для цього необхідно:

мати довідку ВПО в Дії;

зареєструватися за посиланням.

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