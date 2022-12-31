31.12.2022 15:50 Віталій Хінєвіч

Укрпошта змінила тарифи на відправлення посилок до Польщі

З 2023 року тарифи на відправлення посилок зменшать на 75%.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрпошту.

Повідомляється, що Укрпошта спільно з Поштою Польщі (Poczta Polska) продовжують поглиблювати свою співпрацю, покращувати умови надання послуг та пропонують клієнтам вигідні цінові умови. Відтак, з 01 січня 2023 року Укрпошта знижує тарифи на пересилання посилок EMS з України в Польщу. Таким чином, кожен клієнт матиме змогу робити відправлення рідним та близьким за кордон за вигідними тарифами.

Тепер вартість відправлення посилок з України в Польщу становитиме на 75% менше порівняно з поточною вартістю EMS-доставки. Для прикладу, з січня EMS-відправлення вагою до 1 кг коштуватиме всього 6 дол. США; вагою до 10 кг – близько 8,85 дол, а до 20 кг – до 12,5 дол. Нові тарифи будуть єдиними як для роздрібних, так і для корпоративних клієнтів, незалежно від того, чи ви пересилайте посилки рідним та друзям з особистими речами, чи продаєте товари на польських інтернет-майданчиках покупцям у Польщі.

Оформити відправлення можна буде у поштових відділеннях Укрпошти та в особистому онлайн-кабінеті, а також за допомогою мобільного застосунку Укрпошти. Зазначимо: оформлюючи відправлення за допомогою онлайн-застосунків Укрпошти, кожен клієнт додатково отримує знижку – 3%. Терміни доставки EMS-відправлень до Польщі складають 7-14 днів.