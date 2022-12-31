31.12.2022 16:30 Віталій Хінєвіч

У Харківобленерго нагадали про необхідність передати показання лічильників

Енергетики нагадують абонентам про необхідність вчасно передавати дані приладів обліку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківобленерго.

Повідомляється, що показання лічильників треба передати протягом періоду, що починається за два календарні дні до кінця розрахункового місяця та закінчується на третій календарний день наступного розрахункового періоду (календарного місяця). Таким чином показання за грудень необхідно передати у період з 30 грудня до 3 січня включно.

АТ “Харківобленерго” нагадує про зручні та прості інструменти передачі показань на вибір:

банер “Передача показів лічильника” на сайті АТ “Харківобленерго”, при натисканні якого потрібно ввести дванадцятизначний особовий рахунок та покази засобу обліку;

мобільний додаток “Харенерго”;

особистий кабінет на сайті АТ “Харківобленерго”;

Viber-бот. Щоб знайти чат-бот, потрібно відкрити додаток Viber, натиснути кнопку “Додати контакт” та відсканувати QR-код на сайті АТ “Харківобленерго”. Після вибору боту треба слідувати підказкам;

Telegram-бот. Відкрити додаток Telegram, у рядку “Пошук” набрати латинськими символами KharkivOblEnergobot або @Kooz2bot (без пробілів) та обрати потрібний канал. Після вибору боту відкриється діалог, який слід активувати, натиснувши кнопку “Start”;

кол-центр АТ “Харківобленерго”. Кол-центр працює щоденно та цілодобово. Номери телефонів для передачі показів засобу обліку: 057-34-24-413, 067-23-40-413, 063-05-40-413, 050-05-40-413. Покази лічильника можна передати без з'єднання з оператором, через голосове меню самообслуговування.

Нагадаємо, харківські комунальники усунули пошкодження трубопроводів.