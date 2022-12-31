31.12.2022 15:15 Віталій Хінєвіч

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні в перші дні січня

Синоптики прогнозують, що стовпчик термометра триматиметься на позначці вище за нуль градусів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Повідомляється, що впродовж 31 грудня без опадів, лише на Закарпатті, в Карпатах, уночі та вранці місцями на північному сході країни невеликий дощ з мокрим снігом; у більшості західних, центральних, Житомирській, місцями в Київській та південних областях вночі та вранці туман.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, вдень в Карпатах окремі пориви вітру 15-20 м/с; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла, у західних областях, на півдні Одещини та в Криму 6-11° тепла.

1-2 січня дуже тепла без опадів погода з температурою вночі 0-6° тепла, вдень 6-12°, в Криму та західній частині місцями 13-15° тепла.