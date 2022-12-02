02.12.2022 20:52 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов розповів, скільки топонімів, що пов'язані із РФ, перейменують у Харкові

Про це мер Харкова поінформував журналістів.



Фотография из открытых источников

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, за словами мера Харкова Ігоря Терехова, на зустрічі з журналістами, планується перейменувати близько 400 топонімів, пов'язаних із назвами російських міст та географічних об'єктів.

«Работает наша топонимическая комиссия, в том числе с Институтом национальной памяти и Харьковской топонимической группой. Поэтому переименования будут. Как вы знаете, в мае мы уже переименовали несколько знаковых улиц и проспектов, названия которых раздражали людей. Планируется, что будут переименовываться около 400 топонимов, но не за один раз. Для начала выберем 15-20 улиц, которые вынесем на последующие сессии горсовета. Но мы будем тщательно к этому относиться, прислушиваться к горожанам. Вместе с тем надо провести тщательную разъяснительную работу, объяснить людям логику переименований», - зазначив Харківський міський голова.

За його словами, у спірних моментах необхідно керуватися національними інтересами та проукраїнською позицією.