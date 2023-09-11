11.09.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 11 вересня

Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня й небо у Харкові вкриється хмарами, які протримаються до вечора.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

11 вересня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря: вночі 7 - 12°, вдень 18 - 23°.

Народні прикмети

День 11 вересня завершує літо.

Цього дня наші пращури слідкували за журавлями: якщо вони полетіли на південь, то осінь буде короткою, а зима – ранньою.

Якщо у цей день літає багато граків, то день буде сонячним.

Іній на траві віщує швидке похолодання.

Грім 11 вересня віщує теплу весну.