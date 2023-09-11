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11.09.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 11 вересня

Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня й небо у Харкові вкриється хмарами, які протримаються до вечора.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

11 вересня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря:  вночі 7 - 12°, вдень 18 - 23°.

Народні прикмети

  • День 11 вересня завершує літо.
  • Цього дня наші пращури слідкували за журавлями: якщо вони полетіли на південь, то осінь буде короткою, а зима – ранньою.
  • Якщо у цей день літає багато граків, то день буде сонячним.
  • Іній на траві віщує швидке похолодання.
  • Грім 11 вересня віщує теплу весну.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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