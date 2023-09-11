Прогноз погоди у Харкові на 11 вересня

Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня й небо у Харкові вкриється хмарами, які протримаються до вечора.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
11 вересня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північний, 7 - 12 м/с.
Температура повітря: вночі 7 - 12°, вдень 18 - 23°.
Справи краще вести в режимі «повільно, але правильно» – сьогодні оточуючі не оцінять нових проектів та ініціатив. Успіх принесе тверда позиція у переговорах та суперечках.
Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня й небо у Харкові вкриється хмарами, які протримаються до вечора.
12 вересня відзначається «творче» свято – Міжнародний день в'язання гачком.
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