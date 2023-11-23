Готуємо салат з оселедцем та яблуком

Страва, яка може бути вдалою альтернативою оселедцю під шубою.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати ароматні курячі крильця по-китайськи.
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Раз у раз виникатиме спокуса діяти необдумано, піддаючись миттєвим поривам. Тому у справах (особливо грошових) можливі непорозуміння та втрати.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується сніг.
23 листопада відзначається Міжнародний день акварелі.
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