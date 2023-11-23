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23.11.2023  21:37   Дмитро Колонєй

Готуємо салат з оселедцем та яблуком

Страва, яка може бути вдалою альтернативою оселедцю під шубою.

Як приготувати салат з оселедцем та яблуком
 
Як пише РЕДПОСТ, даний рецепт салату ситний, смачний, ошатний і цілком економічний. Підійде як для повсякденного меню, так святкового.
 
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Салат з оселедцем та яблуком

Продукти:

 

  • 1 оселедець,
  • 4 яйця,
  • 1 зелене яблуко,
  • 1 цибулина,
  • 140 г твердого сиру,
  • майонез.

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Нарізати оселедець кубиком,
  2. Відварити яйця
  3. Натерти яйця,
  4. Дрібно нарубати цибулю
  5. Замаринувати, за бажання, в оцті.
  6. Натерти яблуко на тертці.
  7. Натерти сир.
  8. Викласти шарами оселедець, цибулю, майонез, яйця, яблуко, майонез та сир.
Смачного!
 
Готуємо ароматні курячі крильця по-китайськи
 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати ароматні курячі крильця по-китайськи.

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Тэги:  рецепт, салат, риба, оселедець, яблуко, сир, цибуля
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