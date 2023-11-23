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23.11.2023  21:20   Віталій Хінєвіч

У Харківській області тимчасово перекриють автомобільну дорогу

Перекриття автомобільної дороги пов'язане із проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт АТ "Харківобленерго".

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
 
Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області повідомляє, що, починаючи з 11:00 до 13:00 24 листопада 2023 року, буде закрито рух для всіх транспортних засобів в обох напрямках в межах автомобільної дороги М-03 Київ – Харків – Довжанський, км 558 + 050 (неподалік села Гракове).
 
Закриття руху відбудеться через необхідність проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт АТ "Харківобленерго". Енергетики мають поновити електропостачання низки споживачів та об’єктів інфраструктури. 
 
У зв’язку з проведенням аварійних робіт по всій смузі руху для транспортних засобів буде організовано об’їзд. Учасників дорожнього руху просять враховувати тимчасове обмеження та відкоригувати маршрути, або, за можливості, перенести поїздки.
 
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Источник:   Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
 Тэги:  харків, дороги
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