23.11.2023 20:30 Віталій Хінєвіч

На Харківщині виявили точки продажу риби невідомого походження

18 листопада 2023 року під час рибоохоронної роботи Харківським рибоохоронним патрулем виявлено порушення порядку придбання та збуту водних біоресурсів, передає РЕДПОСТ .

В першому випадку громадянин торгував свiжою рибою, а саме такими видами: карась сріблястий - 50 екз., короп - 22 екз., товстолобик - 12 екз., судак - 1 екз. Загальна вага складає 180 кг. В другому випадку громадянин торгував свiжою рибою, а саме такими видами: карась сріблястий - 10 екз., товстолобик - 3 екз. Загальна вага складає 26,2 кг.

Реалізація риби відбувалась без будь-яких документів, які підтверджували б якість та законність її придбання. Своїми діяннями чоловіки порушили порядок придбання та збуту об'єктiв тваринного свiту та ст. 7 ЗУ «Про тваринний свiт».Відносно осіб, які вчинили правопорушення, складено адміністративні протоколи за частиною 1 статті 88-1 КУпАП.

«Будьте пильними та пам’ятайте, що риба, яка продається на ринках без відповідних документів, невідомого походження та невстановленої якості може бути шкідливою та смертельно небезпечною!»,- йдеться у повідомленні.

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