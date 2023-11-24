Прогноз погоди у Харкові на 24 листопада

Весь день у Харкові буде хмарним. Дощ зі снігом розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
24 листопада очікується хмарна погода. Невеликі опади (дощ, мокрий сніг). На дорогах ожеледиця.
Вітер південно-західний, 7 - 12 м/с; вночі пориви, 15 - 20 м/с.
Температура повітря: вночі 4 - 6° морозу, вдень 1 - 3° тепла.
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Хороший день для нових знайомств (у тому числі романтичних), які згодом можуть перерости на щось більше.
Весь день у Харкові буде хмарним. Дощ зі снігом розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися.
В останню п’ятницю листопада в Україні відзначають День логіста.
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