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24.11.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 24 листопада

Весь день у Харкові буде хмарним. Дощ зі снігом розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

24 листопада очікується хмарна погода. Невеликі опади (дощ, мокрий сніг). На дорогах ожеледиця.

Вітер південно-західний, 7 - 12 м/с; вночі пориви, 15 - 20 м/с.

Температура повітря: вночі 4 - 6° морозу, вдень 1 - 3° тепла.

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Народні прикмети

  • Зазвичай з цього дня починає студити й морозити. Часто це буває сніжний день.
  • Якщо цього дня було вогко та йшов сніг, чекали відлиги до 4 грудня.
  • Якщо день був ясним, незабаром мало бути похолодання.
  • За цим днем передбачали погоду на майбутню зиму: якщо він був теплим, то й зима буде теплою, і навпаки.
  • Теплий ясний день віщує теплу зиму.
  • Дощ цього дня віщує тепло до грудня.
  • Багато зірок на небі — до гарного врожаю грибів наступного року.

 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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