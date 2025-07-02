Після атаки дронів на Харків комунальники вже закрили більше половини пошкоджених вікон (фото)

Комунальні служби ліквідовують наслідки нічного удару дронів по Новобаварському району. Внаслідок атаки пошкоджено щонайменше вісім будівель, зокрема вікна й покрівлі.
У Новобаварському районі Харкова тривають відновлювальні роботи після нічної атаки російських безпілотників. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
Внаслідок удару постраждали щонайменше вісім будівель. Загалом було вибито 73 вікна та пошкоджено чотири покрівлі.
Комунальні служби міста працюють безперервно з ночі. Станом на ранок комунальники вже закрили близько 60% пошкоджених вікон, прибрали уламки скла та впорядкували прилеглу територію.
Співробітники КП «Житлокомсервіс» продовжують обстеження пошкоджених будівель. Мешканцям надають консультації щодо участі у державній програмі компенсацій «єВідновлення».
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Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники прибрали наслідки нічного удару рф у Новобаварському районі Харкова.
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