    
Главная Новини Харкова ЖКГ Після атаки дронів на Харків комунальники вже закрили більше половини пошкоджених вікон (фото)
02.07.2025  14:56   Рита Парфенова

Після атаки дронів на Харків комунальники вже закрили більше половини пошкоджених вікон (фото)

Комунальні служби ліквідовують наслідки нічного удару дронів по Новобаварському району. Внаслідок атаки пошкоджено щонайменше вісім будівель, зокрема вікна й покрівлі.

У Харкові ліквідують наслідки атаки дронів

У Новобаварському районі Харкова тривають відновлювальні роботи після нічної атаки російських безпілотників. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду. 

Внаслідок удару постраждали щонайменше вісім будівель. Загалом було вибито 73 вікна та пошкоджено чотири покрівлі.

У Харкові ліквідують наслідки атаки дронів У Харкові ліквідують наслідки атаки дронів

Комунальні служби міста працюють безперервно з ночі. Станом на ранок комунальники вже закрили близько 60% пошкоджених вікон, прибрали уламки скла та впорядкували прилеглу територію.

У Харкові ліквідують наслідки атаки дронів У Харкові ліквідують наслідки атаки дронів

Співробітники КП «Житлокомсервіс» продовжують обстеження пошкоджених будівель. Мешканцям надають консультації щодо участі у державній програмі компенсацій «єВідновлення».

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники прибрали наслідки нічного удару рф у Новобаварському районі Харкова.

Тэги:  обстріл, благоустрій, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.07 Надзвичайні події У Куп’янському районі внаслідок атаки дронів постраждали двоє чоловіків 02.07 ЖКГ Комунальники прибрали наслідки нічного удару рф у Новобаварському районі Харкова 02.07 ЖКГ У Харкові через нічну атаку пошкоджено понад 50 вікон і дахи двох будинків (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 